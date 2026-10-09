Diyarbakır Çınar'da iki araç çarpıştı, kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Çınar'da iki araç çarpıştı, kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır Çınar\'da iki araç çarpıştı, kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıktı; yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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