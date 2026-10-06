Karasu\'da \'dur\' ihtarına uymayan alkollü sürücüye yaklaşık 350 bin lira ceza

Karasu'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye yaklaşık 350 bin lira cezaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün gece polisten kaçan M.Y., yaklaşık 5 kilometre boyunca takip edildi. Kaçış sırasında çöp konteyneri ve ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen M.Y.'ye yaklaşık 350 bin TL idari para cezası kesildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 5 kilometre süren takip sonucu yakalanan M.Y.'ye 350 bin lira ceza uygulandı. Alkollü olduğu da belirlenen M.Y.'nin 'dur' ihtarına uymadığı anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
KONTEYNERE VE AĞAÇLARA ÇARPTI
Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan M.Y.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Yaklaşık 5 kilometre süren takip sırasında otomobilin çöp konteyneri ve ağaçlara çarptı. Polisin takibi sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.
ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI
M.Y.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilirken, yapılan işlemlerin ardından kendisine yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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