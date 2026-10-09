Erzurum\'da 9 ayda 1 bin 540 trafik kazasında 29 kişi öldü, 2 bin 689 kişi yaralandı

Erzurum'da 2026 yılının ilk 9 ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1 bin 540 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 29 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 689 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum'da Eylül ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 205 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 252 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti.

Eylül ayında meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 356 kişi yaralandı.

Yılın ilk 9 aylık döneminde ise Erzurum'da emniyet sorumluluk bölgesinde 1 bin 356, jandarma sorumluluk bölgesinde 184 olmak üzere toplam 1 bin 540 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönemde emniyet sorumluluk bölgesinde 2 bin 302, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 158 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Toplam 2 bin 460 maddi hasarlı kazanın meydana geldiği 9 aylık dönemde, trafik kazalarında 29 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 689 kişi yaralandı.