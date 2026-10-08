Bingöl'de Gündoğdu ile Ekinyolu'ndaki kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bingöl'de Gündoğdu ile Ekinyolu'ndaki kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bingöl\'de Gündoğdu ile Ekinyolu\'ndaki kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bingöl'de Gündoğdu Kavşağı ile Ekinyolu mevkisinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 3 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EDJ 590 plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Bir diğer kaza ise Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeGündoğduOtomobil3. SayfaTrafikGüncelBingölKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Gündoğdu ile Ekinyolu'ndaki kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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