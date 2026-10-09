Polis, Eskişehir'de üstü açık otomobilin bagajında kaskla oturan şahsı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis, Eskişehir'de üstü açık otomobilin bagajında kaskla oturan şahsı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis, Eskişehir\'de üstü açık otomobilin bagajında kaskla oturan şahsı uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda üstü açık otomobille sokakta dolaşan grup, seyir halindeyken arka koltukta ayağa kalkıp bagajda kaskla oturarak mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. İhbar üzerine gelen polis, aracı durdurup şahısları uyardı ve sokaktan uzaklaştırdı.

Eskişehir'de üstü açık bir otomobille sokakta sürekli turlayan, arka koltukta ayağa kalkıp bagaj kısmına kaskla oturan şahısların tehlikeli halleri şaşırtırken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri grubu durdurarak uyardı.

Eskişehir'in hareketli noktalarından biri olan Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin şaşkın bakışlarına ve tepkisine neden oldu. Üstü açık 26 ALK 517 plakalı bir otomobille sokak üzerinde sürekli turlayan şahıslar, tehlikeli davranışlarıyla dikkat çekti.

Grup içerisindeki bazı kişilerin araç seyir halindeyken arka koltukta ayağa kalkması emniyetsiz anlar oluşturdu. Seyir halindeki aracın bagaj kısmına oturan ve kafasında kask bulunan bir şahıs ise çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı. Otomobilin sokakta defalarca tur atması ve araç üzerindeki tehlikeli hareketlerin devam etmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen polis ekipleri, söz konusu aracı durdurarak şahısları kontrol etti. Ekipler, hem kendi güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye düşüren şahıslara gerekli uyarılarda bulunarak sokaktan uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:10
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu “İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek“
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:36:18. #7.13#
SON DAKİKA: Polis, Eskişehir'de üstü açık otomobilin bagajında kaskla oturan şahsı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei