Polis, Eskişehir\'de üstü açık otomobilin bagajında kaskla oturan şahsı uyardı

Eskişehir'de üstü açık bir otomobille sokakta sürekli turlayan, arka koltukta ayağa kalkıp bagaj kısmına kaskla oturan şahısların tehlikeli halleri şaşırtırken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri grubu durdurarak uyardı.

Eskişehir'in hareketli noktalarından biri olan Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin şaşkın bakışlarına ve tepkisine neden oldu. Üstü açık 26 ALK 517 plakalı bir otomobille sokak üzerinde sürekli turlayan şahıslar, tehlikeli davranışlarıyla dikkat çekti.

Grup içerisindeki bazı kişilerin araç seyir halindeyken arka koltukta ayağa kalkması emniyetsiz anlar oluşturdu. Seyir halindeki aracın bagaj kısmına oturan ve kafasında kask bulunan bir şahıs ise çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı. Otomobilin sokakta defalarca tur atması ve araç üzerindeki tehlikeli hareketlerin devam etmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen polis ekipleri, söz konusu aracı durdurarak şahısları kontrol etti. Ekipler, hem kendi güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye düşüren şahıslara gerekli uyarılarda bulunarak sokaktan uzaklaştırdı.