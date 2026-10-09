Muş\'ta jandarma, Muş-Ağrı karayolunda dron destekli denetimle sürücüleri uyardı

Muş'ta jandarma ekipleri, kaza riski bulunan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muş- Ağrı kara yolunda denetim yaptı.

Denetimlerde drondan da yararlanan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanımı, drift yapma, hatalı sollama, yakın takip, emniyet şeridi ve banket ihlali ile ters yönde araç kullanma konularında bilgilendirme yaptı.