Muş'ta jandarma, Muş-Ağrı karayolunda dron destekli denetimle sürücüleri uyardı - Son Dakika
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Muş'ta jandarma, Muş-Ağrı karayolunda dron destekli denetimle sürücüleri uyardı

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Muş\'ta jandarma, Muş-Ağrı karayolunda dron destekli denetimle sürücüleri uyardı
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Valilik açıklamasına göre Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muş-Ağrı kara yolunda kaza riski ve yoğunluk nedeniyle dron destekli denetim yaptı. Denetimde sürücüler emniyet kemeri, cep telefonu, hatalı sollama ve ters yönde araç kullanma gibi konularda uyarıldı.

Muş'ta jandarma ekipleri, kaza riski bulunan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muş- Ağrı kara yolunda denetim yaptı.

Denetimlerde drondan da yararlanan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanımı, drift yapma, hatalı sollama, yakın takip, emniyet şeridi ve banket ihlali ile ters yönde araç kullanma konularında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş'ta jandarma, Muş-Ağrı karayolunda dron destekli denetimle sürücüleri uyardı - Son Dakika
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