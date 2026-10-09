Muş\'ta jandarma, Muş-Ağrı karayolunda dron destekli denetimle sürücüleri uyardı

Muş'ta jandarma, Muş-Ağrı karayolunda dron destekli denetimle sürücüleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muş-Ağrı kara yolunda kaza riski ve yoğunluk nedeniyle dron destekli denetim yaptı. Denetimde sürücüler emniyet kemeri, cep telefonu, hatalı sollama ve ters yönde araç kullanma gibi konularda uyarıldı.
Muş'ta jandarma ekipleri, kaza riski bulunan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muş- Ağrı kara yolunda denetim yaptı.
Denetimlerde drondan da yararlanan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanımı, drift yapma, hatalı sollama, yakın takip, emniyet şeridi ve banket ihlali ile ters yönde araç kullanma konularında bilgilendirme yaptı.
Kaynak: AA
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