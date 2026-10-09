Konya Kulu\'da zincirleme kazada sıkışan tır sürücüsü yaralandı, itfaiye kurtardı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya kara yolu ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 06 FP 4895 plakalı Toyota marka otomobil, Y.K. yönetimindeki 42 AUH 190 plakalı Mercedes marka tır ve A.G. idaresindeki 51 AAU 790 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü A.G., çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.