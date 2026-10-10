Başakşehir'de bariyer ve otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Başakşehir'de bariyer ve otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Başakşehir\'de bariyer ve otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Başakşehir'de otoyolun Edirne istikametinde hafif ticari araç önce bariyerlere, ardından otomobile çarptı; araçtan savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapatılan iki şerit, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Başakşehir'de bariyerlere ve otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde 34 HRA 328 plakalı hafif ticari araç, önce bariyerlere, daha sonra 34 LA 6360 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun iki şeridini trafiğe kapatan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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