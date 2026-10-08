Silivri'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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Silivri'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, kaza kameraya yansıdı

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Silivri\'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, kaza kameraya yansıdı
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Silivri'de saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, aynı yönde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla attı. Cip ise, çarpmanın etkisiyle savrularak taklalar atıp sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA
D-100 KarayoluGüvenlikOtomobilEdirneGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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