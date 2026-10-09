Sarıyer'de yokuşta kayıp çatıya uçan hafif ticari araçtan atlayan sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de yokuşta kayıp çatıya uçan hafif ticari araçtan atlayan sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer\'de yokuşta kayıp çatıya uçan hafif ticari araçtan atlayan sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde akşam 21.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yokuşta kayarak tek katlı bir evin çatısına uçtu. Araçtan atlayan sürücü hafif yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; çatıda kalan araç çekiciyle kurtarıldı.

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yokuşta kayarak bir evin çatısına uçtu. Kazada araçtan atlayan sürücü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Caner Varışlı kontrolündeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yokuşta kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, evlerin bulunduğu alana doğru gitmeye başladı. Panikleyen sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, araç yolun alt tarafında bulunan tek katlı evin çatısına uçtu. Çatıda sabit kalan araç mahallede paniğe ve şaşkınlığa yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Berat Caner Varışlı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin çatısında kalan araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Evde ve otomobilde hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilSarıyerGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukraynalı genç kızın “Sıradan bir gün“ notuyla paylaştığı videoya bakın Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın
Rusya’nın kalbini vurdular 1900 KM’den tam isabet Rusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
00:30
Sosyal medyaya yeni düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
Sosyal medyaya yeni düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 00:35:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Sarıyer'de yokuşta kayıp çatıya uçan hafif ticari araçtan atlayan sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei