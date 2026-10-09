Sarıyer\'de yokuşta kayıp çatıya uçan hafif ticari araçtan atlayan sürücü yaralandı

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yokuşta kayarak bir evin çatısına uçtu. Kazada araçtan atlayan sürücü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Caner Varışlı kontrolündeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yokuşta kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, evlerin bulunduğu alana doğru gitmeye başladı. Panikleyen sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, araç yolun alt tarafında bulunan tek katlı evin çatısına uçtu. Çatıda sabit kalan araç mahallede paniğe ve şaşkınlığa yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Berat Caner Varışlı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin çatısında kalan araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Evde ve otomobilde hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.