Düzce\'de korkutan anlar: Yola devrilen tır dorsesi, park etmiş 3 aracı kıl payı ıskaladı

Düzce'de korkutan anlar: Yola devrilen tır dorsesi, park etmiş 3 aracı kıl payı ıskaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de bir tırdan bilinmeyen bir nedenle ayrılan dorse yola devrildi ve yakınında park halinde bulunan 3 otomobile yalnızca 2 santimetre mesafede durdu. Olayda kimse yaralanmadı, araçlar da hasarsız kurtuldu. Dorseyi kaldırma çalışmalarına başlandı.
Düzce'de tırın dorsesinin düşmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Dorsenin devrilmesiyle çevrede bulunan 3 araç büyük bir tehlike atlattı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA 2 SANTİM KALA DURDU
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın kafasından çıkan dorse yola devrildi. Dorse park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilirken, araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu.
HELAL PARAYLA ALINAN ARAÇLAR KURTULDU
Olayda araçlarda hasar meydana gelmezken, araç sahipleri yaşananları "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" sözleriyle değerlendirdi. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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