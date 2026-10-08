Mardin Kızıltepe\'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü, büyük hasar var

Mardin Kızıltepe'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü, büyük hasar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de Turgut Özal Mahallesi'nde cadde üzerinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde cadde üzerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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