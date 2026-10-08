Burdur Yeşilova\'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur Yeşilova'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Yeşilova'daki Orhanlı köyü yolunda üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Orhanlı köyü yolunda, Musa Ç. (34) idaresindeki 16 TK 812 plakalı otomobil, Gürsel Ş. (61) yönetimindeki 20 ABB 395 plakalı otomobil ile Safih C.'nin (61) kullandığı 06 GBK 366 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Musa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan araçlardaki yolculardan Uğur Y. (32), Burcu Ç. (28), Elif S.Ç. (6) ve Havva Ş. (64) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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