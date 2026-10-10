Başakşehir\'de iddiaya göre bariyerlere çarpan hafif ticari araç sürücüsü öldü

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HRA 328 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde seyreden 34 LA 6360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken otoyolun Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Sürücünün cenazesi, otopsi için ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kapatılan şeritler yeniden açıldı ve trafik normale döndü.