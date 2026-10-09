Sarıyer Kocataş'ta evin çatısına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer Kocataş'ta evin çatısına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Sarıyer Kocataş\'ta evin çatısına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Sarıyer Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, yolun altındaki tek katlı evin çatısına düştü. Sürücü kazada yaralanarak ambulansla hastaneye götürüldü, evin çatısında hasar meydana geldi.

Sarıyer'de tek katlı evin çatısına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde seyreden B.C.V'nin idaresindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yolun aşağısında bulunan tek katlı evin çatısına düştü.

Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin çalışmalarıyla araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıSemih SancarOtomobilSarıyerGüncelSon Dakika

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