Bolu Mudurnu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı, pikap sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı, pikap sürücüsü yaşamını yitirdi

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Bolu Mudurnu\'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı, pikap sürücüsü yaşamını yitirdi
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Bolu Mudurnu'da tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü olay yerinde öldü, tır sürücüsü ile pikaptaki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü 'Önüme çıktı. Kaçamadım' dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiinde Nallıhan Devlet kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Cerrah (44) idaresindeki 06 DIL 841 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 MKD 962 plakalı tır çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü A.A. ile pikapta yolcu olarak bulunan R.O. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada ambulans içerisinde tedavisi yapılan tır sürücüsü A.A., "Önüme çıktı. Kaçamadım" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı, pikap sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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