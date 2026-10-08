Kırıkkale'de dron denetiminden kaçan minibüs sürücüsüne 28 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de dron denetiminden kaçan minibüs sürücüsüne 28 bin lira ceza verildi

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Kırıkkale\'de dron denetiminden kaçan minibüs sürücüsüne 28 bin lira ceza verildi
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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli kırmızı ışık denetiminde ihlal yapan minibüs sürücüsü, uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Polis tarafından durdurulan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi ve 28 bin lira cezai işlem uygulandı.

KIRIKKALE'de kırmızı ışık ihlali yapan minibüs, trafik denetiminden kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan ve ehliyeti yetersiz olduğu belirlenen sürücüye, 28 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir minibüs sürücüsü uygulama noktasına yaklaşırken yön değiştirip, ara sokaklara girerek denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 28 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
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