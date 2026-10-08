Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya'da trafikte seyir halinde olan Chery Omoda 5 model otomobilin arka aksı tamamen koparak araçtan ayrıldı. Daha önce aynı modelde yaşanan benzer arıza nedeniyle 600 aracın geri çağrılması, güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de de satılan modelin son arızası, araç sahiplerinin dikkatini çekti.

Malezya'nın Johor Bahru kentinde trafikte seyir halinde olan bir Chery Omoda 5 model aracın arka aksı tamamen yerinden çıkarak koptu. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaşanan bu son vaka markanın 2024 yılında başlattığı güvenlik kampanyasına neden olan yapısal arıza krizini yeniden gündeme taşıdı.

SÜSPANSİYON GRUBU ŞASİDEN AYRILDI

AsiaOne'ın haberine göre olay, 6 Ekim'de Tebrau City'deki AEON Alışveriş Merkezi yakınlarındaki Jalan Pandan üzerinde meydana geldi. Olay yerinde çekilen fotoğraflar ve araç kamerası görüntülerinde; enine burulma kirişi, arka kollar, amortisörler, fren hatları ve her iki tekerleği de içeren arka süspansiyon sisteminin şasiden tamamen ayrılarak aracın arkasında kaldığı görüldü.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

TÜRKİYE'DE DE YOĞUN İLGİ GÖREN BİR MODEL

Malezya'da yaşanan bu kritik güvenlik zafiyeti, gözleri aracın satışa sunulduğu diğer ülkelere ve özellikle Türkiye pazarına çevirdi. Chery'nin küresel stratejisinde önemli bir yere sahip olan Omoda 5, Türkiye'de de resmi olarak satılan ve kendi segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşarak tüketicilerden yoğun ilgi gören modellerin başında geliyor. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden bu aks kopma vakalarının ardından, Türkiye'deki Omoda 5 kullanıcılarının da benzer bir risk altında olup olmadığı merak konusu oldu.

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay, 28 Nisan 2024 tarihinde yine Malezya'da yaşanmış; yavaş akan trafikte ilerleyen bir Omoda 5'in arka aks mili aniden kopmuştu. Bu olayın ardından Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi (JPJ) geniş çaplı bir soruşturma başlatmış, Chery Auto Malaysia ise 600 aracı kapsayan önleyici bir güvenlik (geri çağırma) kampanyası duyurmuştu.

Mayıs 2024'te düzenlenen teknik bilgilendirme toplantısında konuşan Chery Auto Malaysia Başkan Yardımcısı Lee Wen Hsiang, sorunun kaynağının yurt dışındaki bir parça tedarikçisinde yaşanan ekipman kalibrasyon hatası olduğunu açıklamıştı. Chery'nin tespitlerine göre; bakım sırasında değiştirilen otomatik kaynak ucunun yanlış kalibre edilmesi, arka aks kirişlerindeki kaynak işleminin eksik kalmasına yol açmıştı.

Firma, 14-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretilen 600 aracı incelemeye almış ve hatalı üretilen parçaların 15 Ağustos 2023 tarihinde banttan inen 60 adet Omoda 5 araca monte edildiğini doğrulamıştı.

OtomobilMalezyaTürkiyeEkonomiCherySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:45
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
09:45
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son kararını verdi
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:32
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:19
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:02:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei