Yeşilyurt'taki kavşak kazası otobüs kamerasında: Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yeşilyurt'taki kavşak kazası otobüs kamerasında: Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi

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Yeşilyurt\'taki kavşak kazası otobüs kamerasında: Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi
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Malatya Yeşilyurt'ta Havaalanı Yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında dün akşam meydana gelen kazada, otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Yeter ile araçtaki Fatma Yeter yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü ve 2 yolcunun yaralandığı kazada sürücünün durumu ağır. Çarpışmanın yaşandığı saniyeler otobüsteki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Malatya'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç ile havalimanı istikametine seyreden 44 FK 630 plakalı otobüs kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI OTOBÜSÜN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün seyir halinde olduğu sırada kavşak bölümünde hafif ticari araçla çarpıştığı çarpışmanın ardından araçların savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Kaynak: İHA
Organize Sanayi BölgesiMalatya YeşilyurtTrafik KazalarıYeşilyurtGüvenlikOtomobil3. SayfaMalatyaGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilyurt'taki kavşak kazası otobüs kamerasında: Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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