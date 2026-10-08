81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü - Son Dakika
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81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

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81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü, otomobilini yol kenarına park etmek isterken fren yerine gaz pedalına basınca zincir markete daldı. Cam kapıyı kırarak içeri giren araç, raflara ve kasanın bulunduğu tezgaha çarparak durdu. Kaza sırasında kasa bölümünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, markette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

81 yaşındaki sürücünün park manevrası Bartın'da korku dolu anlara neden oldu. Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA MARKETİN İÇİNE GİRDİ

Olay, Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki H.K., kullandığı otomobili yol kenarına park etmek istedi. Park manevrası sırasında fren pedalına basmak yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Bir anda hızlanan araç, yol kenarında bulunan zincir marketin cam kapısından içeri girdi.  Otomobil, marketin içerisindeki raflara ve kasa bölümüne doğru ilerledi. Yazar kasa ile ürün bandının bulunduğu tezgaha çarpan araç, burada durabildi.

81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

KASA BÖLÜMÜNDE KİMSE YOKTU

Kazanın en dikkat çekici ayrıntısı, otomobilin çarptığı kasa bölümünde o sırada herhangi bir müşteri veya market çalışanının bulunmaması oldu. Aracın doğrudan kasa tezgahına çarpmasına rağmen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle marketin cam kapısı, rafları ve kasa bölümünde hasar meydana geldi. Otomobil de çarpmanın etkisiyle zarar gördü. Kazanın ardından markette bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

81 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ŞOK YAŞADI

Beklenmedik kazanın ardından 81 yaşındaki H.K. büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gören market müşterileri ile çevredeki vatandaşlar, yaşlı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün sağlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de markette ve otomobilin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Kazaya karışan H.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından olayla ilgili ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGüncelBartınKazaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    81 Yaşundaki insan araç mı kullanır ? 1 0 Yanıtla
  • mustafa yurdakul mustafa yurdakul:
    çişini tutamayanlar direksiyon başına geçiyor..Buna da bir düzenleme yapılmalı ! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü - Son Dakika
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