Bayrampaşa\'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü, o anlar kaydedildi

Bayrampaşa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü, o anlar kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da, iddiaya göre yol verme nedeniyle 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden birinin diğerine kafa atmasıyla büyüyen arbede, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu ve kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BAYRAMPAŞA'da, 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesi ile son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 14.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta karşılaşan otomobil ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
KAFA ATTI, KAVGA BÜYÜDÜ
Araçlarından inen sürücülerden biri diğer sürücüye kafa atınca kavga büyüdü. Bunun üzerine sürücüler ile yanındakiler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Cadde ortasında yaşanan arbede sırasında kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar güçlük çekti. Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu taraflar sakinleştirilerek araçlarına bindirildi. Kavga anları ve yaşanan arbede, çevredeki bir binadan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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