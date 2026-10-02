Tekirdağ Kapaklı OSB 104. Cadde\'ye dökülen boya yağış ve trafikle yolu kırmızıya çevirdi

Tekirdağ Kapaklı OSB 104. Cadde'ye dökülen boya yağış ve trafikle yolu kırmızıya çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Kapaklı OSB 104. Cadde'ye dökülen boya, yağış ve yoğun trafikle geniş alana yayılarak yolun kırmızıya bürünmesine neden oldu. Boyanın nasıl döküldüğü bilinmezken, nakliye tırından dökülmüş olabileceği değerlendiriliyor; sürücüler ve çevredekiler şaşkınlık yaşadı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 104. Cadde'de yola dökülen boya, yağış ve yoğun araç trafiğinin etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yolun kırmızıya büründüğü bölgede ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 104. Cadde üzerinde yola dökülen boya, sürücülere ve çevrede bulunan vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. Yağış ve yoğun araç geçişleri nedeniyle yola yayılarak yolun kırmızıya bürünmesine neden olan boyanın nasıl döküldüğüne ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Boya nakliyesi yapan bir tırdan dökülmüş olabileceği değerlendirilen boya caddede alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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