Kahramanmaraş'ta kazada 2 kişi yaralandı, sürücünün aşırı hızlı olduğu öne sürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kazada 2 kişi yaralandı, sürücünün aşırı hızlı olduğu öne sürüldü

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen aracın karıştığı kazada yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta kazada 2 kişi yaralandı, sürücünün aşırı hızlı olduğu öne sürüldü

Kaza, Yamaçtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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