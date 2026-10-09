Edirne'de polisten kaçan motosikletin otomobile çarpması trafiği 45 dakika aksattı - Son Dakika
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Edirne'de polisten kaçan motosikletin otomobile çarpması trafiği 45 dakika aksattı

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Edirne\'de polisten kaçan motosikletin otomobile çarpması trafiği 45 dakika aksattı
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Edirne'de polis ekiplerinden kaçan motosiklet sürücüsü, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki kavşakta otomobile çarptı. Evraklarının eksik olduğu belirlenen motosiklet otoparka götürülürken bölgede yaklaşık 45 dakika trafik yoğunluğu yaşandı.

Edirne'de polis ekiplerinden kaçan motosikletin sürücüsü, kavşakta otomobile çarptı.

Olay, Şükrüpaşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinden kaçmaya çalışan E.Ö. yönetimindeki 22 BH 142 plakalı motosiklet, Bahriye Üçok Caddesi kavşağından geçmeye çalışan 22 AEC 10 plakalı otomobile çarptı. Olayın ardından evraklarının eksik olduğu belirlenen motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 45 dakika boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
MotosikletOtomobil3. SayfaEdirneTrafikPolisKazaSon Dakika

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