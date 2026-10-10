Sarıyer Kocataş'ta kayarak evin çatısına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer Kocataş'ta kayarak evin çatısına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Sarıyer Kocataş\'ta kayarak evin çatısına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Sarıyer'de saat 21.30 sıralarında Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde yokuş aşağı inen hafif ticari araç kaydı ve tek katlı evin çatısına uçtu. Kendini araçtan dışarı atarken yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; evin çatısında hasar oluştu.

SARIYER'de yokuş aşağı indiği sırada kayan hafif ticari araç, tek katlı evin çatısına uçtu. Kazada araçtan dışarı atlayan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde meydana geldi. B.C.V. yönetimindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı indiği sırada kaymaya başladı. Sürücü, kendini araçtan dışarı atarken kontrolden çıkan araç, yolun aşağısında bulunan tek katlı evin çatısına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evin çatısındaki hafif ticari araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle evin çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer Kocataş'ta kayarak evin çatısına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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