Gümüşhane'deki kazada minibüs durağı yıktı, durakta bekleyen kadın son anda kurtuldu - Son Dakika
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Gümüşhane'deki kazada minibüs durağı yıktı, durakta bekleyen kadın son anda kurtuldu

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Gümüşhane\'deki kazada minibüs durağı yıktı, durakta bekleyen kadın son anda kurtuldu
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Gümüşhane'nin Kale köyü mevkiindeki kavşakta otomobille çarpışan minibüs, savrularak yol kenarındaki dolmuş durağını yıktı. Kazada iki sürücü ile minibüsteki iki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtları, durakta bekleyen bir kadının çarpışan araçların arasında kaldığını ve kazayı son anda atlattığını ortaya koydu.

Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın çarpışması sırasında dolmuş durağında bulunan bir kadının araçların arasında kaldığı ve kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

MİNİBÜS DURAĞI YIKTI

Kaza, Kale köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale köyü istikametinden gelen T.A. yönetimindeki 26 FM 091 plakalı minibüs ile Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına savrularak, durağı yıktı. Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan G.K. ve G.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KADIN KIL PAYI KURTULDU

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dolmuş durağında bekleyen bir kadının çarpışan iki aracın arasında kaldığı ve minibüsün durağa doğru savrulmasıyla büyük tehlike yaşadığı, kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'deki kazada minibüs durağı yıktı, durakta bekleyen kadın son anda kurtuldu - Son Dakika
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