Bolu'da iki tırın karıştığı kazada tırda sıkışan 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da iki tırın karıştığı kazada tırda sıkışan 1 kişi ağır yaralandı

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Bolu\'da iki tırın karıştığı kazada tırda sıkışan 1 kişi ağır yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Yeniçağa rampaları mevkisinde tırda sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı; Ankara istikametindeki trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, iki tırın karıştığı, 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden M.B. idaresindeki 34 NBD 848 plakalı tır, Yeniçağa rampaları mevkisinde önünde ilerleyen M.Y. yönetimindeki 41 BFM 165 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada tırda sıkışan sürücü M.B. ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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