Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı - Son Dakika
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Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

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Aracı olanlar e-Devlet\'e akın edecek! Yeni uygulama başladı
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenlemeyle sigorta hasar süreçleri e-Devlet'e taşındı. Araç sahipleri artık eksper raporları, kaza tespit tutanakları ve kusur oranlarının yanı sıra güncel ve geçmiş poliçe bilgileri ile poliçe yenileme uyarılarına "Özel Sigortalarım" hizmeti üzerinden ulaşabilecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenleme tamamlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta işlemlerinde dijital dönüşüm kapsamında hasar süreçlerinin e-Devlet üzerinden takip edilebilmesini sağlayacak yeni uygulamayı devreye aldı.

"ÖZEL SİGORTALARIM" SAYFASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

SEDDK, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin katkılarıyla yürütülen Faz II çalışmalarının tamamlanmasının ardından e-Devlet'teki "Özel Sigortalarım" hizmetinin kapsamı genişletildi.

NTV'de yer alan habere göre yeni düzenlemeyle araç sahipleri, sigorta ve hasar süreçlerine ilişkin birçok önemli bilgiye tek noktadan ulaşabilecek.

EKSPER RAPORU VE KUSUR ORANI GÖRÜLEBİLECEK

Araç sahipleri artık e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına ulaşabilecek. Ayrıca kaza tespit tutanakları ile kazalardaki kusur oranları da sistem üzerinden görüntülenebilecek.

Böylece sürücüler, meydana gelen bir kazanın ardından hasar dosyasındaki önemli bilgilere dijital ortamdan erişebilecek.

GEÇMİŞ POLİÇELER DE SİSTEMDE

Yeni sistem yalnızca araç hasarlarıyla sınırlı olmayacak. Kullanıcılar tüm sigorta branşlarında güncel ve geçmiş poliçelerine ilişkin ayrıntılı bilgileri de e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.

POLİÇE YENİLEME UYARISI GELECEK

Sistemin dikkat çeken bir diğer özelliği ise poliçe yenileme uyarıları olacak. Sigortalılar, poliçelerinin yenilenme zamanlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Böylece eksper raporundan kaza tespit tutanağına, kusur oranından geçmiş poliçelere kadar birçok bilgi "Özel Sigortalarım" hizmeti üzerinden görüntülenebilecek.

OtomobilE-DevletSigortaEkonomiKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cenk Ak Cenk Ak:
    Aracın geçmişteki km , kaçıncı sahibi görülse iyi olur 0 0 Yanıtla
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