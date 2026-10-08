Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla takip edilip 28 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla takip edilip 28 bin lira ceza aldı

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Kırıkkale\'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla takip edilip 28 bin lira ceza aldı
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Kırıkkale'de dron destekli kırmızı ışık denetiminde ihlal yapan minibüs sürücüsü, uygulama noktasına yaklaşırken yön değiştirdi ve dronla takip edilerek durduruldu. Ehliyet sınıfı kullandığı araca uygun olmayan sürücüye 28 bin lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra polis uygulama noktasında yön değiştiren minibüs sürücüsü, dron ile takip edilerek durduruldu. Ehliyet sınıfının kullandığı araca uygun olmadığı belirlenen sürücüye 28 bin lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli kırmızı ışık denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen minibüs sürücüsü, uygulama noktasına yaklaştığı sırada yön değiştirdi. Dron ile havadan takip edilen minibüs, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyet sınıfının kullandığı araca uygun olmadığı belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 28 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
Kırıkkale3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla takip edilip 28 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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