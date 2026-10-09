İzmir'den turist taşıyan otobüs Germencik'te şarampole uçtu, 1 ölü 7 yaralı - Son Dakika
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İzmir'den turist taşıyan otobüs Germencik'te şarampole uçtu, 1 ölü 7 yaralı

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İzmir\'den turist taşıyan otobüs Germencik\'te şarampole uçtu, 1 ölü 7 yaralı
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İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan yolcu otobüsü, Aydın-İzmir Otobanı'nın Germencik kesiminde başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İzmir otobanı üzerinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün kaza sonrası şarampole uçması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan tur otobüsü, Germencik yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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