Samsun Bafra'da sanayi sitesinde park halindeki tır yangında alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Samsun Bafra'da sanayi sitesinde park halindeki tır yangında alevlere teslim oldu

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Samsun Bafra\'da sanayi sitesinde park halindeki tır yangında alevlere teslim oldu
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Samsun'un Bafra ilçesinde sanayi sitesinde park halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tırda büyük çapta maddi hasar oluştu, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tır, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Aytaç B.'nin kullandığı Erkan O.'ya ait tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da sanayi sitesinde park halindeki tır yangında alevlere teslim oldu - Son Dakika
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