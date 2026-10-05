Turgut Özal Bulvarı'nda yol verme tartışması: 180 bin liralık ceza sürücüleri araçta tuttu - Son Dakika
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Turgut Özal Bulvarı'nda yol verme tartışması: 180 bin liralık ceza sürücüleri araçta tuttu

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Turgut Özal Bulvarı\'nda yol verme tartışması: 180 bin liralık ceza sürücüleri araçta tuttu
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Adana Çukurova'da iki sürücü arasında yol verme yüzünden başlayan tartışma, araçtan inmenin yaptırımı nedeniyle ilginç bir hal aldı. 180 bin liralık cezayı bilen sürücüler kapıyı açmak yerine tartışmayı araçlarının içinden, pencereden pencereye sürdürdü. Bu sırada bulvarda trafik bir süre aksadı, olayı çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.

Adana'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inmenin cezasının 180 bin lira olduğunu bilen sürücüler, araçlarından çıkmadan tartışmayı camdan cama sürdürürken, yaşananlar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

180 BİN LİRALIK CEZA KAPIYI AÇTIRMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inmek istedi ancak araçtan inmenin 180 bin lira cezasının bulunması nedeniyle araçlarından çıkmadı. Sürücüler, araçlarının içerisinden birbirleriyle tartışmayı sürdürdü.

TRAFİK AKSADI, O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda trafik bir süre aksarken, çevredeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Kaynak: İHA
ÇukurovaOtomobil3. SayfaTrafikGüncelAdanaOlaySon Dakika

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