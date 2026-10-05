Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAFİK YAVAŞLAYINCA OLANLAR OLDU

Kaza, merkeze bağlı Kaymaklı beldesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Nevşehir'den Derinkuyu yönüne trafik aniden yavaşladı. Bu sırada sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen TIR, hafif ticari araca çarptı.

Savrulan hafif ticari araç önündeki minibüse, o minibüs de önünde ilerleyen başka bir minibüse çarptı. Kazaya karışan 4 araçta hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında minibüsten inen bir kadının, panik yaşayarak başını tuttuğu görüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.