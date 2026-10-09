Bilecik Bozüyük'te minibüste çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılmaz hale geldi

Bilecik Bozüyük'te minibüste çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmından dumanlar yükselince sürücü aracı yol kenarına çekip itfaiyeyi aradı. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılmaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Aksutekke köyü mevkisinde seyir halindeki Ahmet E.A. idaresindeki 16 ABF 172 plakalı minibüsün motor bölümünden duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri minibüsteki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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