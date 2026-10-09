Edirne\'de motosiklet kaldırıma çarptı, sürücü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Edirne'de midibüsü geçmek isterken kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi'nde midibüsün sağından geçmek isteyen motosiklet, kaldırıma ve aydınlatma direğine çarpmıştı. Yaralanan sürücü, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaza anı, midibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerleyip kaldırıma ve direğe çarptığı anlar yer aldı.