Edirne\'de motosiklet kaldırıma çarptı, sürücü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Edirne'de motosiklet kaldırıma çarptı, sürücü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Fatih Mahallesi'nde midibüsün sağından geçmeye çalışan motosiklet kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptı; kaza anı midibüsün araç kamerasına yansıdı. Çarpmanın ardından yaralanan sürücü, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Edirne'de midibüsü geçmek isterken kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
Fatih Mahallesi'nde midibüsün sağından geçmek isteyen motosiklet, kaldırıma ve aydınlatma direğine çarpmıştı. Yaralanan sürücü, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaza anı, midibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerleyip kaldırıma ve direğe çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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