Kum boşaltan kamyonetin 3 araç ve 2 direğe çarptığı anın kamera görüntüsü çıktı

Kum boşaltan kamyonetin 3 araç ve 2 direğe çarptığı anın kamera görüntüsü çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnşaat alanına kum boşalttığı sırada freni boşalan kamyonetin park halindeki 3 araca ve 2 aydınlatma direğine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kamyonun damperi ve kapısı açık şekilde rampa aşağı ilerlediği görüldü.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
İnşaat alanına kum boşalttığı sırada freni boşalan kamyonetin, park halindeki 3 araca ve 2 aydınlatma direğine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kamyonun damperi ve kapısı açık şekilde rampa aşağı ilerlediği görüldü.
Kaynak: DHA
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