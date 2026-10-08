Kayseri Melikgazi'de otomobile çarpan minibüs yan yattı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de otomobile çarpan minibüs yan yattı, 1 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi\'de otomobile çarpan minibüs yan yattı, 1 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan minibüs, savrularak park halindeki otomobile çarpıp yan yattı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan minibüs, park halindeki otomobile çarpıp yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 GU 996 plakalı minibüs ile 38 AEE 385 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs, park halindeki 38 BS 676 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de otomobile çarpan minibüs yan yattı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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