Aydın'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik mevkiinde tur otobüsü ile minibüs çarpıştı. Minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ve kardeşi Orhan Yavuz hayatını kaybetti, tur otobüsündeki 9 kişi yaralandı. Polonyalı yolcular başka otobüsle Didim'e götürüldü.

Germencik’te otoyolda meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti. Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsünde ise 9 kişi yaralandı.

GÜVENLİK ŞERİDİNDEN YOLA ÇIKARKEN ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu’nun Germencik mevkiinde meydana geldi. İzmir’den Didim’e giden Erkan Elalmış (44) yönetimindeki 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, güvenlik şeridinden yola çıkmak isteyen Ali Şevket Yavuz’un kullandığı 48 S 4064 plakalı minibüse çarptı. Tur otobüsünde 45 Polonya uyruklu yolcu bulunuyordu.

Aydın'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı

İKİ ARAÇ DA UÇURUMA YUVARLANDI

Çarpışmanın ardından iki araç da bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ile yanındaki kardeşi Orhan Yavuz hayatını kaybetti. Tur otobüsünde bulunan 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Aydın'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı

TURİSTLER DİDİM’E BAŞKA OTOBÜSLE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından tur otobüsündeki Polonya uyruklu yolcular, başka bir otobüse alınarak Didim’e götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı
Kaynak: DHA
OtomobilPolonyaGüncelDidimAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Azerbaycan’ı karıştıran başörtüsü yasağı Öğrenciler sessiz kalmadı Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:09:04. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da tur otobüsü ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei