Kastamonu Tosya\'da D100\'de devrilen kamyondaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Tosya'da D100'de devrilen kamyondaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yoldan çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda yol kenarına devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolu Tosya Organize Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 27 ABE 46 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada tırda bulunan Burhan K. ve Kemal K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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