Zonguldak\'ta üç kara yolunda eş zamanlı denetimde kemer takmayanlara ceza kesildi

Zonguldak'ta polis ekiplerince üç farklı kara yolu güzergahında eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak-Ereğli, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Bartın kara yollarında eş zamanlı denetim yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, emniyet kemeri kullanımı ile araçların teknik şartlara uygunluğu da incelendi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araçlarında mevzuata aykırı teknik değişiklik yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, kontroller sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.