Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücünün, araçtaki yolcuyla yer değiştirdiği anlar dron kamerasıyla görüntülendi. Sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik denetiminde, denetimi fark eden sürücünün araçtaki yolcuyla yer değiştirdiği anlar görüntülendi. İlk direksiyondaki kişinin sürücü belgesinin geri alınmış olduğu belirlendi; sürücü ve araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

DENETİMİ FARK EDİNCE YOLCU KOLTUĞUNA GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında bir otomobil yol üzerindeki büfenin önünde durdu. Araçtaki yolcu otomobilden inerek büfeye girdi. Bu sırada direksiyonda bulunan sürücü, araç içerisinden yolcu koltuğuna geçti. Bir süre sonra büfeden çıkan yolcu, otomobile binerek direksiyon başına geçti. Koltuk değiştirme anları ise denetim yapan dron tarafından havadan kaydedildi.

240 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, ilk olarak direksiyon başında bulunan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi. Sürücü ile araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
KırıkkaleGüvenlikOtomobil3. SayfaTrafikGüncelCezaSon Dakika

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