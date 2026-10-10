ABD Dışişleri Bakanı Rubio, UCM'ye yaptırımı Pillay'ın Nobel'i sonrası duyurdu - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, UCM'ye yaptırımı Pillay'ın Nobel'i sonrası duyurdu

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, UCM\'ye yaptırımı Pillay\'ın Nobel\'i sonrası duyurdu
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'ye yaptırım uyguladıklarını duyurdu. Karar, UCM eski yargıcı Navanethem Navi Pillay'ın 2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından geldi; Rubio, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Rubio, "Başkan Trump, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, UCM'ye yaptırım uyguluyor. Mahkemenin üyesi değiliz ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmiyoruz. ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız. Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Rubio, yaptırım kararını, UCM eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'in '2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından açıkladı.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriMarco RubioPolitikaDünyaSon Dakika

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