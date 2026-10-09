TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin kabri başında dua etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin kabri başında dua ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, Şems-i Tebrizi'nin türbesini de ziyaret edip dua etti, ardından Selçuklu Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne geçti.
Konya'da, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti.
Mevlana Müzesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra Şems-i Tebrizi'nin türbesini ziyaret etti.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kadim dostu Şems-i Tebrizi'nin kabri başında da dua eden Kurtulmuş, ziyaretinin ardından Selçuklu Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne geçti.
Kaynak: AA
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