Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim

Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti içinde uzun yıllar görev yapan eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun da son dönemde gündemi sarsan fon krizinden etkilendiği ortaya çıktı.

"10 EYLÜL'DE GİRİŞ YAPTIM, ÇIKIŞ YAPAMADIM"

Gazeteci Barış Terkoğlu, AK Parti kulislerinde konuşulan iddialar üzerine Aksu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi kaleme aldı. Görüşmede borsadaki parasını likit fonlara aktardığını belirten Aksu, 10 Eylül tarihinde Tera’nın likit fonuna giriş yaptığını ancak daha sonra çıkış yapamadığını ifade etti. Kaybettiği paranın miktarına ilişkin net bir rakam vermemekle birlikte miktarını doğrulayan Aksu, "100 milyon lira mertebesinde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"MADDİ BİRİKİMİM AİLEMDEN GELİYOR"

Kaybettiği varlığın kaynağına ilişkin soruya da yanıt veren Aksu, "Babam 55 yıllık sanayici, ilk 500’ün içerisinde, vergi rekortmeni" diyerek maddi birikiminin ailesinden geldiğini dile getirdi.

"SİNİRLİYİM, RENCİDE OLDUM"

Kendi camiasında böyle bir durumla karşılaşmaktan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirten eski Bakan Yardımcısı Aksu, tepkisini şu sözlerle aktardı: "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak."

AK PARTİ'DE KRİTİK GÖREVLERDE BULUNMUŞTU

Gençlik yıllarından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan Mustafa Aksu, 2003 yılında AK Parti’de siyasete atıldı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı, Ekonomik İşler Başkanlığı, Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu Başkanlığı gibi görevler üstlenen Aksu, 2018-2021 yılları arasında Bekir Pakdemirli döneminde Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı yürüttü. Aksu, Pakdemirli ile yaşadığı tartışmaların ardından görevinden ayrılmış, bu ayrılık parti içerisinde tepkilere yol açmıştı.