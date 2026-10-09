Murat Emir, 187 milyar 653 milyon liralık vurgunda gönüllü iade kararını sorguladı - Son Dakika
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Murat Emir, 187 milyar 653 milyon liralık vurgunda gönüllü iade kararını sorguladı

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Murat Emir, 187 milyar 653 milyon liralık vurgunda gönüllü iade kararını sorguladı
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera, Pusula ve Hedef fonları üzerinden 187 milyar 653 milyon liralık soygun yapıldığını dile getirdi. Emir, gönüllü iade kararının yasal dayanağını sordu, CMK 128 kapsamında hesap dondurma tedbiri yoksa faillere zaman kazandırıldığını sorguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "fon krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "İktidar cephesinin yaptığı açıklamalar, Türkiye tarihinin en büyük organize finansal vurgununun üzerindeki sis perdesini aralamak yerine yeni şüpheler doğuruyor" dedi. "Gönüllü iade" kararının yasal dayağını soran Emir, "214 kişilik suç konsorsiyumunda kimler var, failler kimden korunuyor?" dedi.

"Fon krizi" gündemi sürerken YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'den yazılı açıklama geldi. Yaşanan olay sonrası, iktidarın yaptığı açıklamaları değerlendiren Emir, "İktidar cephesinin yaptığı açıklamalar, Türkiye tarihinin en büyük organize finansal vurgununun üzerindeki sis perdesini aralamak yerine yeni şüpheler doğuruyor." ifadesini kullandı.

X hesabından yazılı açıklama yapan Emir şunları kaydetti:

"Tera, Pusula ve Hedef fonları üzerinden tam 187 milyar 653 milyon liralık akılalmaz bir soygun yapıldığı, 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere 214 aktörün piyasayı organize biçimde soyduğu bizzat itiraf ediliyor. Ardından ne yapılıyor? Bu şahıslardan parayı "gönüllülük esasına göre" iade etmeleri isteniyor! Devletin adliyesini organize suç faillerine arabulucu, tahsilat bürosu haline getiremezsiniz.

Soruyorum; 'Gönüllü iade' kararının yasal dayanağı nedir? Ceza hukukumuzda organize vurgunun 'parasını ver, kurtul' pazarlığıyla kapatılacağı bir usul var mıdır? Bugüne kadar kimler ne kadar iade yaptı, neden açıklanmıyor? Bu 214 aktör hakkında CMK 128 kapsamında hesap dondurma ve taşınmaz tedbiri uygulandı mı? Uygulandı ise ne zaman? Uygulanmadıysa, bu çağrı paraların kripto varlıklara ve yurt dışına kaçırılması için faillere verilmiş açık bir zaman kazanma talimatı mıdır? 73 şirkete kayyım atandı mı? Suçun işlenmesinde paravan olarak kullanılan tüzel kişiliklere CMK 133 uyarınca kayyım atanmış mıdır, yoksa içlerinin boşaltılmasına göz mü yumulmaktadır?

SPK Kanunu Madde 107/3 ne olacak? Kanun açık. Etkin pişmanlık için kazancın en az 2 katının doğrudan Hazine'ye ödenmesi gerekir. Üstelik resmi soruşturma açıldığı için bu ödeme cezayı sıfırlamaz, yalnızca yarıya indirir. Siz hangi yetkiyle suçun hapis cezasını pazarlık konusu yapıyorsunuz?  Örgütlü dolandırıcılığın üstü parayla örtülebilir mi? Fon yönetiminden aracılara kadar uzanan bu çete TCK 158 (Nitelikli Dolandırıcılık) ve TCK 220 (Örgütlü Suç) kapsamında soruşturuluyor mu? 214 kişilik suç konsorsiyumunda kimler var, failler kimden korunuyor?"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Murat Emir, 187 milyar 653 milyon liralık vurgunda gönüllü iade kararını sorguladı - Son Dakika
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