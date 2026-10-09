Savunma Sanayii Başkanı Görgün, son 20 yılda yerliliğin yüzde 83'e çıktığını söyledi - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, son 20 yılda yerliliğin yüzde 83'e çıktığını söyledi

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, son 20 yılda yerliliğin yüzde 83\'e çıktığını söyledi
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, kritik sistem ve alt bileşenlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için teknoloji yol haritalarının hazırlandığını belirtti. Görgün, yerlilik oranının son 20 yılda yüzde 20'den yüzde 83'e yükseldiğini, bunun uluslararası ilgiyi artırdığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayiinde teknolojik bağımsızlığı güçlendirmek amacıyla kritik sistem ve alt bileşenlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik teknoloji yol haritalarının hazırlandığını bildirdi. Bir radyoya verdiği röportajda yerlileştirme stratejileri ve teknoloji kazanım süreçlerini değerlendiren Görgün, Türkiye'nin kara, deniz, hava ve uzay alanlarında ihtiyaç duyduğu teknolojileri, tedarik kısıtlamalarına karşı dayanıklılığı artırmayı hedefleyen stratejik planlar çerçevesinde ele aldıklarını belirtti. Savunma sanayii projelerinde yerlileştirme faaliyetlerinin özgün tasarım aşamasında başladığını dile getiren Görgün, geliştirilecek sistemlerin alt bileşenlerinin de yerli üretim imkanları açısından değerlendirildiğini söyledi. Projelendirme sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarının ve teslimat takviminin gözetildiğinin altını çizen Görgün, yerlileştirilmesi zaman alacak stratejik teknolojiler için de ayrı geliştirme süreçleri planlandığını kaydetti.

Görgün, insan kaynağı ve altyapı kapasitesinin belirleyici olduğunu vurguladı

Kritik malzemelerin sentezlenmesi ve üretilmesine kadar uzanan teknoloji yol haritalarının oluşturulduğunu aktaran Görgün, çalışmaların yalnızca belirli ürün veya alt sistemlerle sınırlı tutulmadığını vurguladı. Savunma sistemlerinde kullanılan sensörler, algılayıcılar, eyleyiciler, mühimmatlar ve silah sistemlerinin de bu kapsamda değerlendirildiğini açıklayan Görgün, teknoloji kazanımında ihtiyaç, katma değer, insan kaynağı ve altyapı kapasitesinin belirleyici olduğunu ifade etti. Görgün, yerlileştirme çalışmalarında herhangi bir alanın kapsam dışında bırakılmadığını, teknoloji alanlarının stratejik önceliklere göre ele alındığını sözlerine ekledi.

Savunma sanayii modeline uluslararası ilgi

Türk savunma sanayiinde yerlilik oranının son 20 yılda yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83'e yükseldiğini belirten Görgün, bu gelişimin Türkiye'nin üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesine yönelik uluslararası ilgiyi artırdığını ifade etti. Türkiye'nin yalnızca savunma sistemleri ve platformlarıyla değil, bu ürünleri geliştirmek için oluşturduğu üretim ve teknoloji kazanım modeliyle de ilgi gördüğünü vurgulayan Görgün, bazı ülkelerin Türkiye'nin savunma sanayiinde edindiği tecrübelerden yararlanmak istediğini kaydetti. Görgün, söz konusu ülkelerin benzer süreçleri daha kısa sürede tamamlamak amacıyla Türkiye ile bilgi birikimi paylaşımı ve ortak çalışmalar gerçekleştirmeye yönelik taleplerde bulunduğunu aktardı. Savunma sanayii ekosisteminde dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra tedarik zinciri dayanıklılığı, maliyet etkin üretim ve güvenilir satış sonrası destek kapasitesinin de öncelikli alanlar arasında bulunduğunun altını çizen Görgün, Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası rekabette daha uygun maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmasının önemine dikkati çekti.

Teknoloji kazanımı proje süreçlerine entegre ediliyor

Savunma Sanayii Başkanlığının teknoloji kazanım yaklaşımına ilişkin bilgi veren Görgün, yüklenici firmaların proje kapsamında belirlenen yerlileştirme ve teknoloji geliştirme hedeflerine yönelik çalışmalarının takip edildiğini belirtti. Görgün, bu kapsamda firmaların kritik teknolojilere yatırım yapması ve ilgili teknolojilerin sonraki nesillerini geliştirmesi için sorumluluklar tanımlandığını, üniversitelerle iş birliğinin de teknoloji geliştirme süreçlerinde değerlendirildiğini söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığının Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) Yükümlülüğü uygulaması da yüklenicilerin teknoloji geliştirme, üretim, test, doğrulama ve altyapı faaliyetlerine katkı sağlamasını öngörüyor. Özellikle savunma platformları ve mühimmatların menzil, uçuş süresi ve havada kalış süresi gibi teknik özelliklerinin gereğinden fazla açıklanmasını doğru bulmadığını ifade eden Görgün, bu bilgilerin farklı ülkeler tarafından sistemlerin kabiliyetlerini ve sınırlarını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Savunma sistemlerinin nihai kullanıcı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini hatırlatan Görgün, teknik bilgilerin paylaşılmasında bu kurumların güvenlik ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Açık istihbarata çok mahal vermeden bazı şeyleri paylaşmak lazım"

Savunma sanayiindeki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği teknolojik kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerin sınırlarını öğrenmeye çalışan ülkelerin bulunduğuna dikkati çekti. Savunma sistemlerine ilişkin bilgilerin paylaşılmasında milli güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Görgün, "Açık istihbarata çok mahal vermeden bazı şeyleri paylaşmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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