Özgür Özel, Mersin\'de Atilla Taş\'a 14\'üncü kattan düşen kızı için başsağlığı diledi

Özgür Özel, Mersin'de Atilla Taş'a 14'üncü kattan düşen kızı için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de bir sitenin 14'üncü katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş için Atilla Taş'a başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Atilla Taş'ın Mersin'deki evinde yapıldı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kızı Sezen Taş'ın vefatı nedeniyle şarkıcı Atilla Taş'a Mersin'deki evinde başsağlığı ziyaretinde bulundu.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de bir sitenin 14'üncü katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: ANKA
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