CHP\'li Kaya belediye operasyonlarına masa başında kazanılamayacağını söyledi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, belediyelere yönelik yapılan operasyonlara ilişkin, "İstanbul'da, Üsküdar'da, Ataşehir'de, Adalar'da, Çekmeköy'de, Tuzla'da ve Şile'de halkın desteğiyle seçim başarıları elde ettik. Bu başarıların sahibi ne bir kişi ne de bir makamdır. Bu başarıların sahibi halktı. Bugün yaşanan siyasi gelişmeler karşısında Kadıköy'den açıkça söylüyorum: Sandıkta kazanamadığınızı masa başında alamazsınız" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kadıköy'de CHP Parti Okulu İl Yönetici Eğitimleri programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiye rahmet dileyen Kaya, bu olayın kendilerine "büyük İstanbul depremini" hatırlattığını belirterek, "Bir binanın enkazında böylesine büyük acılar yaşanırken, İstanbul'da büyük bir deprem meydana gelse yüzlerce, binlerce binanın enkazı kaç günde kaldırılacak? İnsanlarımız kaç günde kurtarılacak? İstanbul depreme ne kadar hazır? Toplanma alanları, arama kurtarma kapasitesi, yapı denetimi ve kentsel dönüşüm konusunda iktidar hangi somut hazırlıkları yaptı? Deprem öldürmez, ihmaller öldürür! İnsan hayatını rant hesaplarına teslim eden anlayış değişmeden güvenli kentler kurulamaz" dedi.

"Kadıköy'den bütün Türkiye'ye üç soru soruyoruz" diyen Kaya, belediyelere yönelik yapılan operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Bu ülkede milletin iradesi mi geçerli olacak, masa başında yapılan siyasi hesaplar mı? Hukuk mu egemen olacak, güç sahiplerinin çıkarları mı? Halkın alın teri mi korunacak, bir avuç ayrıcalıklının serveti mi? Bizim yanıtımız açık ve nettir: Halkın iradesi, hukuk, demokrasi, eşitlik ve adalet. Biz İstanbul'da belediyeleri masa başında kazanmadık. Kapı kapı dolaştık, sokak sokak çalıştık. Sandıklarda sabahladık. Bir tek oyun bile heba olmaması için mücadele ettik. İstanbul'da, Üsküdar'da, Ataşehir'de, Adalar'da, Çekmeköy'de, Tuzla'da ve Şile'de halkın desteğiyle seçim başarıları elde ettik. Bu başarıların sahibi ne bir kişi ne de bir makamdır. Bu başarıların sahibi halktır. Bugün yaşanan siyasi gelişmeler karşısında Kadıköy'den açıkça söylüyorum: Sandıkta kazanamadığınızı masa başında alamazsınız.

"VATANDAŞIN BİR LİRASININ HESABINI SORAN DEVLET, MİLYARLARIN HESABINI DA MİLLETE VERMEK ZORUNDADIR"

Adalar'da ve diğer ilçelerde yaşanan gelişmeler karşısında soruyoruz: CHP rozetiyle seçilip halkın verdiği yetkiyi başka siyasi hesaplara taşıyanlar, seçmenin karşısına hangi gerekçeyle çıkacak? Seçim meydanlarında verilen sözlerin hesabını kim verecek? Halkın iradesini kişisel siyasi geleceğinin aracı haline getirenlerden hesap sormak bizim demokratik sorumluluğumuzdur. Ama burada yalnızca başkalarını eleştirmekle yetinemeyiz. Önce kendi evimizin önünü temizleyeceğiz! Adaylarımızı kim belirliyor? Hangi ölçütlerle belirliyor? Kimler referans oluyor? Liyakat, siyasi geçmiş, etik tutarlılık ve örgüt emeği ne kadar dikkate alınıyor? Bu soruları sormaktan korkmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozeti, kişisel kariyerin ve siyasi pazarlığın aracı olamaz."

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Kaya, iktidara, "Küçük yatırımcı kaybederken büyük para sahipleri nasıl korunuyor? Denetim kurumları ne iş yapıyor? Sorumlular ne zaman hesap verecek? İddiaların üzeri örtülemez. Suç ve sorumluluk somut delillerle ortaya çıkarılmalıdır. Vatandaşın bir lirasının hesabını soran devlet, milyarların hesabını da millete vermek zorundadır" diye seslendi.

Eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çeken Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim istatistiklerine göre 1 milyon 51 bin 493 öğrencinin açık öğretimde olduğunu, 295 bin 924 çocuğun ise ortaokulu bitirmesine rağmen liseye kayıt yaptırmadığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Kaya, "295 bin 924 çocuk nerede? Bu çocuklar çalışıyor mu? Yoksulluk nedeniyle mi okuldan uzaklaştı? Kaçı yeniden eğitime kazandırıldı? Sayın Bakan, öğrencilerin kıyafetleriyle uğraşmayı bırakın, okuldan kopan çocuklarımızın hesabını verin" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U SANDIKTA KAZANDIK, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ DE MİLLETİN ÖZGÜR İRADESİYLE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Kaya, okul saldırılarına ve okullarda artan şiddete ilişkin, "Riskli okullarda sürekli görev yapan okul destek birimleri, diğer okullarda gezici destek ekipleri kurulmalıdır. Çocuklarımız şiddete sürüklenmeden önce korunmalı, sorunlar erken tespit edilmelidir.Okul kapısına güvenlik görevlisi koymak tek başına çözüm değildir. Çocukları şiddetten koruyacak kamusal destek sistemi kurulmalıdır" diye konuştu.

"Hiçbir siyasi hesap milletin özgür iradesinden üstün değildir" diyen Kaya, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu ülkenin tapusu hiçbir siyasi partiye, hiçbir lidere, hiçbir sermaye grubuna ait değildir. İstanbul'u sandıkta kazandık, Türkiye'nin geleceğini de milletin özgür iradesiyle değiştireceğiz. Masa başındaki hesaplara karşı halkın iradesini, kişisel çıkarlara karşı kamusal sorumluluğu, ayrıcalıklara karşı adaleti savunacağız. ve Kadıköy'den bir kez daha haykırıyoruz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."