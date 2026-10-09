HÜR-SEN Başkanı Kuruoğlu, KPDK\'da memur sendikalarına baraj talebini eleştirdi

(ANKARA) - HÜR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in sendikal baraj talebine ilişkin, "Neden farklı sendikaların güçlenmesinden rahatsız oluyorsunuz? Kamu çalışanlarının özgür iradesiyle tercih yapmasından korkan bir anlayışın onların haklarını ne kadar temsil edebileceği sorgulanmalıdır" dedi.

HÜR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) memur sendikaları için sendikal baraj getirilmesine yönelik taleplerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kuruoğlu, "belirli sendikaların lehine sonuç doğurabilecek düzenlemelerin kamu çalışanlarının tercihlerini kısıtlayabileceğini" belirterek, bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Sendikaların gücünü çalışanların desteğinden alması gerektiğine dikkati çeken Kuruoğlu, sendikal baraj arayışının mevcut yapıların konumlarını koruma isteğini ortaya koyduğunu savundu. Kamu çalışanlarının haklarını savunmak yerine sendikal rekabeti sınırlayan girişimlere yönelmenin, çalışanlarla sendikalar arasındaki güven ilişkisine de zarar vereceğini söyledi.

"MEMURUN KENDİ KARARINI VERME HAKKINI YOK SAYIYOR"

Kuruoğlu, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in sendikal baraj yaklaşımına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir sendikanın gücü önüne rakip çıkmasını engellemekle değil, temsil ettiği insanların güvenini kazanmakla ölçülür. Eğer çalışanların desteğine güveniyorsanız rekabetten neden çekiniyorsunuz? Neden farklı sendikaların güçlenmesinden rahatsız oluyorsunuz? Kamu çalışanlarının özgür iradesiyle tercih yapmasından korkan bir anlayışın onların haklarını ne kadar temsil edebileceği sorgulanmalıdır.

Sendikacılık, koltukları koruma ve mevcut konumları sürdürme aracı değildir. Memurun geçim sıkıntısına, özlük haklarına ve çalışma koşullarına çözüm üretmek yerine sendikal alanı daraltmaya çalışmak, çalışanların iradesine müdahaledir. Kamu çalışanlarını kendilerine mecbur bırakabileceklerini düşünenler, memurun kendi kararını verme hakkını yok sayıyor."

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyelerine seslenen Kuruoğlu, "Sendikanızın aldığı kararları sorgulamaktan çekinmeyin. Sizin adınıza hangi hesabın yapıldığına, hangi hakların savunulduğuna bakın. İradenizi kimsenin çıkarına teslim etmeyin. Sizi alternatiflerden mahrum bırakmak isteyen anlayışa karşı en güçlü cevap, kendi kararınızı özgürce vermenizdir. Biz kamu çalışanlarının iradesini yok sayan bu düzenin karşısında duruyoruz. Bu mücadele yalnızca HÜR-SEN'in değil, özgürce tercih yapmak isteyen bütün kamu çalışanlarının mücadelesidir. İstifa edin, iradenizi ortaya koyun ve değişimi birlikte başlatalım" dedi.