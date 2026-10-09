Konya'da 8 sultan için jandarmanın saygı nöbeti değişimi törenle yapıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Valiliğine gelişinde Vali İbrahim Akın tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Akın'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Başkan Altay'dan belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

?Alaaddin Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldıktan sonra cami avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, daha sonra Alaaddin Camisi'nin avlusunda türbesi bulunan 8 sultan için, jandarma tarafından dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatla tutulan "saygı nöbeti"nin değişimini takip etti.

Tören sırasında alpler ferman okuyup sancak açtı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona eren töreni vatandaşlar da ilgiyle takip etti.